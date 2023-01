Dilma disse que ficou 'comovida' ao voltar ao Palácio do Planalto na posse de Lula

A- A+

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) disse nesta segunda-feira, que ficou emocionada ao voltar a Palácio do Planalto no domingo, durante a posse do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva.

"Ontem eu fiquei muito comovida. Nós entramos no Palácio do Planalto depois de seis anos", afirmou Dilma Ao discursar na posse de Esther Dweck, ministra da Gestão.

A presidente, que sofreu impeachment em 2016, arrancou risos da plateia ao afirmar que também quer voltar ao Palácio do Alvorada, residência oficial da presidência:

"Ainda não entramos no Alvorada, mas um dia vamos entrar para matar a saudade", afirmou.

