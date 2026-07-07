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Partido dos Trabalhadores Dilma nunca mais falou comigo após o impeachment, diz Michel Temer Ex-presidente assumiu o governo em 2016; na mesma entrevista, ele definiu Daniel Vorcaro como 'uma figura muito doce'

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou, nesta segunda-feira (6), que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) nunca mais falou com ele após o impeachment em 2016. Ele foi eleito em 2014 como vice-presidente na chapa encabeçada pela petista, e assumiu o poder após ela ser destituída do cargo. Temer sempre sustentou não ter apoiado ou "se empenhado" nas articulações políticas que acarretaram o impeachment, embora tenha se tornado alvo de críticas de apoiadores do PT.

"Se você verificar o meu discurso de posse na interinidade, eu disse: "Eu quero pedir um aplauso, eu respeito muito, institucionalmente, a senhora ex-presidente", lembrou, em entrevista ao UOL. "Ela nunca mais falou comigo", completou.

Quando assumiu o governo, em maio de 2016, Temer disse que era preciso unificar o país e "resgatar a credibilidade" interna e internacional. Ele defendeu a implementação de reformas e elogiou a Operação Lava-Jato, afirmando que a iniciativa teria "proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la".

"Faço questão, e espero que sirva de exemplo, e declarar meu absoluto respeito institucional à senhora presidente Dilma Rousseff. Não discuto aqui as razões pelas quais foi afastada. Quero apenas sublinhar a importância do respeito às instituições e a observância à liturgia nas questões, no trato das questões institucionais", disse Temer, àquela altura, sobre Dilma.

Ainda na entrevista ao UOL, o ex-presidente defendeu que houve uma tentativa de golpe nos atos de 8 de janeiro de 2023. Segundo ele, o "desejo" golpista se manifestou pela invasão dos prédios que abrigam os Poderes da República.

Além disso, Temer também elogiou o Supremo Tribunal Federal (STF), bem como a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O ex-presidente afirmou que as decisões da Corte e do magistrado, em especial durante as eleições, foram importantes para "fortalecer a democracia".

'Vorcaro é figura doce'

Questionado sobre Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, Temer afirmou conhecê-lo pessoalmente como uma "figura muito doce". O banqueiro foi preso pela Polícia Federal e é investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional.

"Conheci (Vorcaro) pessoalmente. Ele é uma figura muito doce", disse Temer. "Agora, evidentemente, uma coisa é ser figura suave e outra coisa são as atitudes. Você tem que fazer essa distinção. Eu acho que ele exagerou, evidentemente. Tanto exagerou que está acontecendo o que acontece", ponderou o ex-presidente.

O Master declarou pagamentos ao escritório de advocacia de Temer. O valor informado foi de R$ 10 milhões em 2025, quando ele foi contratado por Vorcaro para atuar na tentativa de venda do Master ao BRB, instituição controlada pelo governo do Distrito Federal. À época, o governador era Ibaneis Rocha, também do MDB.

"Eu recebi honorários. Recebi pelo trabalho profissional que realizei. Fui chamado para tentar fazer uma composição", justificou. "Não tive sucesso nessa atividade, e me afastei do caso".

Como mostrou o colunista Lauro Jardim, do GLOBO, Vorcaro e Temer também chegaram a passar dois dias em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, tentando convencer os árabes a investir no Master.

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