Ex-presidente do Brasil Dilma recebe alta após uma semana internada na China e está 'trabalhando normalmente' Ex-presidente teve um quadro de neurite vestibular

A ex-presidente Dilma Rousseff recebeu alta nessa quinta-feira (27) após passar sete dias internada no Shangai East International Medical Center, na China.



Ela foi hospitalizada na sexta-feira (21) em decorrência de um quadro de neurite vestibular, uma inflamação no nervo do equilíbrio. Os sintomas são vertigem e tontura.

Segundo sua assessoria, ela está "trabalhando normalmente" nesta sexta-feira.

Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Dilma comanda o New Development Bank (NDB), banco dos Brics, desde março de 2023. A instituição financeira abrange o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

A sede do banco fica em Xangai, na China. Segundo a imprensa internacional, Dilma chegou a suspender agendas que teria nesta segunda-feira como comandante da instituição por conta do quadro de saúde.

Na semana passada, Dilma havia avisado pessoas próximas que provavelmente não iria à reunião dos ministros das finanças do G-20 na Cidade do Cabo nesta semana por causa de uma crise de labirintite.

