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Eleições 2026

Dilma Rousseff vota em BH e mostra imagem de Nossa Senhora Aparecida

A ex-presidente foi acompanhada pela cantora Fernanda Takai e pelo músico John Ulhoa, integrantes da banda Pato Fu

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Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, votou na manhã deste domingo (25) em Belo Horizonte Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, votou na manhã deste domingo (25) em Belo Horizonte  - Foto: Ricardo Stuckert / PR

A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) votou na manhã deste domingo, 25, em Belo Horizonte, Minas Gerais, onde foi recebida com aplausos e gritos de apoiadores.

No local de votação, Dilma ergueu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.

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A ex-presidente foi acompanhada pela cantora Fernanda Takai e pelo músico John Ulhoa, integrantes da banda Pato Fu.

Também estiveram presentes lideranças políticas do PT, como a deputada federal eleita Bella Gonçalves, o vereador Bruno Pedralva, o deputado federal Rogério Correia e Pedro Rousseff, sobrinho-neto de Dilma e eleito deputado federal.

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