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FILME DE BOLSONARO Dino abre apuração preliminar sobre emendas para ONG ligada a produtora de filme de Bolsonaro Ministro já havia determinado que os deputados Mário Frias (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MT) prestassem informações sobre os repasses

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou na manhã desta sexta a abertura de uma apuração preliminar sobre emendas parlamentares enviadas por deputados bolsonaristas para uma empresa ligada à produtora de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Dino já havia determinado que os deputados Mário Frias (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF) e Marcos Pollon (PL-MT) prestassem informações sobre os repasses. Agora, ele vai analisar tais dados e verificar se há suposto descumprimento da decisão do STF que determinou a transparência e rastreabilidade de emendas.

Os três parlamentares destinaram, ao todo, R$ 2,6 milhões em emendas Pix em 2024 a uma ONG presidida pela sócia da produtora que fez o filme “Dark Horse”, que conta a história de Bolsonaro.

Após Dino cobrar informações sobre o repasse, respoderam a Câmara dos Deputados e os deputados Marcos Pollon e Bia Kicis. Mário Frias, produtor executivo do filme sobre Bolsonaro, ainda não se manifestou.

Dino indicou que, para a "organização" do processo sobre as emendas, era melhor que os questionamentos as emendas dos deputados bolsonaristas fossem analisados em um procedimento específico. A deputada Tabata Amaral foi quem apresentou ao STF a contestação sobre os repasses feitos pelos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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