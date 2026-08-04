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Justiça Dino autoriza terceiro inquérito contra Lulinha e abre investigação sobre vazamento de informações PF apura supostos negócios ilícitos e vazamento de dados; filho de Lula já responde a outras apurações

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, autorizou nesta terça-feira (4) a abertura de um terceiro inquérito para investigar Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha. A medida atende a um pedido da Polícia Federal (PF), que apura a suposta atuação de um grupo em negócios considerados ilícitos envolvendo áreas do governo federal.

Na mesma decisão, o ministro também determinou a abertura de um quarto inquérito para investigar um possível vazamento de informações sigilosas relacionadas ao caso.

Este é o terceiro pedido de investigação envolvendo Lulinha autorizado em menos de uma semana. Em 30 de julho, o ministro André Mendonça autorizou a abertura de um inquérito para apurar suspeitas de tráfico de influência e corrupção em negociações ligadas ao Ministério da Saúde.

No dia seguinte, Mendonça autorizou uma segunda investigação para verificar se Lulinha teria favorecido empresários interessados em firmar contratos com a Dataprev e outros órgãos do governo federal. Nesse caso, a PF apura suspeitas de tráfico de influência, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

As investigações tiveram origem em elementos reunidos durante a Operação Sem Desconto, que apura fraudes em descontos aplicados sobre aposentadorias e pensões do INSS. De acordo com a Polícia Federal, os novos inquéritos não investigam diretamente essas fraudes, mas eventuais atuações de Lulinha em favor de empresários e lobistas junto a setores do governo federal.

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