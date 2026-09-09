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Supremo Tribunal Federal Dino cita encontro de Mendonça com Vorcaro e chama decisão de 'interferência' sobre ministros Na última semana, o ministro André Mendonça confirmou o encontro com Vorcaro em uma alfaiataria, mas que se "limitou" a ouvir banqueiro

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, destacou na sua decisão que reintegrou Andrei Rodrigues à direção-geral da Polícia Federal a informação sobre um encontro realizado entre André Mendonça e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. No documento, Dino afirma que a revelação do encontro aumentava a gravidade da decisão que Mendonça proferiu nesta terça-feira (8) afastando a cúpula da PF.

"Mais grave se torna essa interferência na esfera de competências de outros Ministros e do próprio Plenário do STF quando, recentemente, veio a lume a informação de que o Ministro André Mendonça teria recebido, para reunião nas dependências de uma empresa privada, o Sr. Daniel Vorcaro, investigado em autos de sua própria competência. Segundo noticiado, essa reunião teria ocorrido, inclusive, por intermediação de outros agentes que figuram em investigações em curso no Poder Judiciário", escreveu Dino.

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