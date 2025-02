A- A+

STF Dino cita julgamentos em que defendeu posição de Bolsonaro para rebater pedido de impedimento Ministro do STF respondeu solicitação apresentada pela defesa do ex-presidente para retirá-lo de análise de denúncia da PGR

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal ( STF), respondeu nesta sexta-feira (28) a um pedido de impedimento apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que ele não participe do julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República ( PGR) por uma suposta tentativa de golpe de Estado.

Dino afirma que já participou de outros julgamentos no qual Bolsonaro foi parte, inclusive votando de forma favorável à posição defendida por ele, e ressaltou que não houve pedidos de impedimento.

O ministro do STF citou, por exemplo, o julgamento no qual o STF aceitou uma queixa-crime apresentada por Bolsonaro contra o deputado federal André Janones (Avante-MG), com seu voto favorável.

Mais recentemente, Dino foi relator de uma ação apresentada pela PGR para questionar um decreto de indulto natalino de Bolsonaro. Ele votou para rejeitar o processo, mantendo o indulto, e foi seguido pelos demais ministros.

"Os processos em questão, nos quais figurou o arguente Jair Messias Bolsonaro, foram julgados por este Supremo Tribunal em estrita obediência ao devido processo legal, assegurando-lhe o exercício de todas as garantias constitucionais do processo, entre elas o contraditório e a ampla defesa, sem que fosse suscitado qualquer impedimento ao arguido", escreveu o ministro, em ofício enviado ao presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso.

