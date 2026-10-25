Dino cobra fiscalização dos mercados financeiro e de capitais contra lavagem de dinheiro
Na publicação, ministro defendeu o combate ao financiamento das organizações criminosas dentro das instituições financeiras
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino defendeu que as organizações criminosas sejam combatidas no mercado financeiro e no mercado de capitais.
Dino afirmou, em publicação nas redes sociais neste sábado, 24, que "quem prioriza outros discursos quer evitar punições aos poderosos que comandam o crime organizado".
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"Esquecem que a lavagem de dinheiro é feita no mercado financeiro e no mercado de capitais. Sem enfrentar a fiscalização nesse meio, o crime organizado vai continuar lavando dinheiro", afirma o ministro em vídeo.
Na publicação, Dino defendeu o combate ao financiamento das organizações criminosas dentro das instituições financeiras.
O ministro destacou que a Justiça já bloqueou bilhões de reais em milhares de decisões em todo o País e afirmou ter abordado o tema em palestra realizada na última quarta-feira, na universidade IDP, em Brasília.