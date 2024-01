Dino comenta prisão de chefe de facção gaúcha na Zona Sul do Rio de Janeiro

A- A+

O ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou, em uma rede social, a prisão de um chefe de facção que atua na Serra Gaúcha, ocorrida nesta terça-feira na Zona Sul do Rio de Janeiro. Na publicação, Dino frisa que uma "ação conjunta prende líder de facção atuante na Serra Gaúcha. Ele foi localizado no Rio de Janeiro". A operação foi realizada pela Polícia Federal, Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil de Caxias do Sul/RS e 4º Batalhão de Choque da Brigada Militar. O preso é um dos criminosos mais procurados pelas forças de segurança gaúchas e estava foragido havia mais de três anos. Com um nome falso, ele foi encontrado em um apartamento a duas quadras da praia, em Copacabana.

Considerado um indivíduo de alta periculosidade, já havia sido condenado a 30 anos de reclusão pela prática de três homicídios duplamente qualificados e uma tentativa de homicídio duplamente qualificada ocorridos na cidade de Caxias do Sul/RS, além de responder a outros cinco processos criminais em que é acusado de cometer mais dois homicídios, três tentativas de homicídio qualificado, evasão mediante violência contra a pessoa (fuga de presídio), posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (duas vezes), tráfico de drogas, associação para o tráfico, corrupção ativa e favorecimento real.

Em janeiro de 2020, o condenado havia sido beneficiado pela progressão de regime para cumprimento do restante de sua pena em regime semiaberto, com o uso de tornozeleira eletrônica, mas pouco tempo depois rompeu o dispositivo e fugiu.

O suspeito, que não teve o nome revelado, foi conduzido ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da justiça.

Veja também

BRASIL "Desculpa, não cola", diz Nunes sobre palanque com Bolsonaro ter motivado saída de Marta