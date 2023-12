A- A+

STF Dino dá entrevista como ministro, vai ao Senado pedir votos para o STF e viaja para o Maranhão No Congresso, Dino visitou autor de PEC sobre mandato e quarentena para ministros do STF

Logo após dar uma entrevista no Ministério da Justiça para falar de uma operação da Polícia Federal sobre tráfico de armas, o chefe da pasta e indicado para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, correu para o Senado para seguir com sua maratona de encontro com parlamentares, antes ainda de seguir para uma viagem para um evento no Maranhão.

Dino se reuniu no início da tarde com o senador Flávio Arns (PSB-PR), no gabinete do parlamentar. Segundo Arns, a conversa foi leve, sem se ater a qualquer tema polêmico e nem mesmo sobre propostas de autoria do próprio senador. Arns é autor de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para definir mandatos de 15 anos para os ministros do STF. O texto do senador prevê ainda uma quarentena para poder ser indicado a Tribunais Superiores, em caso de ter ocupado cargos de ministro de Estado, AGU, PGR e presidente de estatais. Caso essa PEC tivesse sido aprovada e promulgada, Dino não poderia ser indicado.

Após a visita, Dino seguiria para participar da 13ª edição do Congresso Estadual do Ministério Público do Maranhão, evento para o qual sua presença já estava confirmada desde meados de setembro. Ele fará a conferência inaugural do evento, ao lado do procurador-geral de justiça do estado, Eduardo Nicolau, como mostrou o Globo.

Segundo aliados, o ministro da Justiça já visitou boa parte dos 81 senadores e faltariam apenas 15 parlamentares para ele se encontrar, muitos da oposição.

De acordo com a colunista Bela Megale, ex-vice presidente de Jair Bolsonaro, o senador Hamilton Mourão se encontrou com Dino na segunda-feira para uma conversa. A partir desta semana, o indicado de Lula ao Supremo Tribunal Federal (STF) tem conversado com parlamentares da oposição em busca de votos para ser aprovado pela Casa à vaga na corte.

Veja também

