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Supremo Tribunal Federal Dino defende decisões individuais no STF e diz que, sem elas, haveria 'colapso jurisdicional' Ministro do Supremo diz que não há "abuso" nas decisões monocráticas, que são resultado do "padrão de funcionamento" do sistema de Justiça

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, rebateu nesta segunda críticas que ligam decisões individuais de ministros da Corte máxima a um suposto poder pessoal dos magistrados. Segundo Dino, não há "abuso" nas decisões monocráticas, que são resultado do "padrão de funcionamento" do sistema de Justiça, e sem elas haveria um "colapso jurisdicional" no País.

Ainda de acordo com Dino, o "poder pessoal" dos ministros do Supremo cresceu em razão dos papeis que a Corte assumiu em razão de "crises decisórias em outros ramos do Estado" e da "expansão do controle de constitucionalidade" - quando o STF é instado a analisar se determinadas ações de outros Poderes estão em linha com a Constituição.

As ponderações constam de artigo publicado pelo ministro na revista Carta Capital. No texto, ele argumenta que as decisões individuais de ministros visam garantir mais velocidade na Justiça. Segundo Dino, o fim das decisões monocráticas levaria à uma demora ainda maior nos processos judiciais.

O artigo foi publicado dois dias após o ministro Alexandre de Moraes, em decisão individual, suspender a aplicação da lei da dosimetria, por "segurança jurídica", até que o STF analise ações que contestam a mesma. A decisão foi dada no bojo dos processos que acompanham o cumprimento da pena de condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro.

A limitação das decisões monocráticas é um dos temas discutidos pelo Congresso Nacional em resposta ao que os parlamentares consideram extrapolação dos limites do Supremo Tribunal Federal. Além da restrição às decisões individuais pelos ministros, alguns defendem a redução de competências da Corte máxima - filtrar os tipos de processos que lá chegam.

No artigo publicado nesta segunda, Dino diz concordar com a "tese", mas questiona para onde seriam encaminhados os processos eventualmente retirados no STF. Nesse sentido, o ministro indicou que o Superior Tribunal de Justiça tem um estoque de 323 mil processos aguardando julgamento.

O ministro também rebateu, no mesmo artigo, alegações sobre o risco de "contaminação" dos ministros do STF. Segundo Dino, "ouvir pontos de vista diferentes", em eventos públicos ou audiências" não atrapalha a função de julgar" e não "não implica automaticamente corrupção ou parcialidade". "Atos de improbidade ocorrem longe dos olhos e ouvidos do público, em pagamentos ocultos e em reuniões clandestinas, que jamais constarão em um extrato bancário ou em uma agenda oficial", sustentou.

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