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Supremo Tribunal Federal Dino: Desejo que sociedade, mercado e mídia sejam portadores de mensagens de paz e ponderação Na postagem, o ministro lembrou que participou da campanha Diretas Já em 1984

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 26, que deseja que a sociedade civil, o mercado, a mídia, trabalhadores e líderes religiosos "sejam portadores de mensagens de paz e ponderação". No dia seguinte ao segundo turno das eleições, Dino também disse esperar que os eleitos "consigam definir bons caminhos de governança para que a nossa Pátria propicie mais políticas públicas especialmente aos mais pobres".

"Desejo que a sociedade civil, os agentes de mercado, os profissionais das várias áreas, a classe trabalhadora, as empresas de mídia, os líderes religiosos, cada um no seu espectro de atuação, sejam portadores de mensagens de paz e ponderação, em um mundo tão conflagrado por extremismos e egoísmos, que nada constroem", escreveu Dino em seu perfil no Instagram.

Na postagem, o ministro lembrou que participou da campanha Diretas Já em 1984. O movimento defendia a volta das eleições diretas para o cargo de presidente da República após a ditadura militar. "Em um país marcado por tantas rupturas institucionais desastrosas, essa persistência democrática deve sempre ser enaltecida", pontuou.

Em seguida, Dino disse que a Constituição protege o pluralismo político e exige respeito entre os cidadãos brasileiros. "Pedradas, tiros, chicotes e pessoas acorrentadas, símbolos nazistas e coações nunca mais devem fazer parte de um processo eleitoral no nosso país, já que são condutas ilegais", disse o ministro.

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