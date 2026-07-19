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Justiça

Dino determina prisão domiciliar e afastamento de secretário do Maranhão acusado de coação

Ministro também determinou que Raimundo Cutrim seja afastado do cargo de secretário de Assuntos Legislativos; defesa diz que não teve acesso à decisão

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Raimundo Cutrim, secretário de Assuntos Legislativos do Maranhão e ex-deputado estadualRaimundo Cutrim, secretário de Assuntos Legislativos do Maranhão e ex-deputado estadual - Foto: Instagram/Reprodução

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a prisão domiciliar e o afastamento de Raimundo Cutrim, secretário extraordinário de Assuntos Legislativos do governo do Maranhão.

Em decisão da última quinta-feira, 16, o ministro também determinou uma busca e apreensão na casa do secretário, em São Luís (MA). Delegado da PF aposentado e deputado estadual por três mandados, Cutrim está monitorado por tornozeleira eletrônica.

A defesa dele, liderada pelo advogado Berilo Freitas, afirmou neste domingo, 19, que não teve acesso à decisão de Dino, mas que as ordens estão sendo cumpridas. O caso tramita sob sigilo.

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O Estadão apurou que o secretário é investigado por suspeita de coação e obstrução da Justiça.

Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal encontrou armas curtas e longas na casa do secretário. O arsenal foi apreendido.

Cutrim passou por audiência de custódia neste domingo, 19, na seda da PF no Maranhão. Em seguida, seguiu para casa, onde deve cumprir a prisão domiciliar.

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