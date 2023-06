Dino determina suspensão dos perfis regionais da PRF após perfil de Sergipe pedir Pix para Bolsonaro

A- A+

O ministro da Justiça Flávio Dino afirmou nesta quinta-feira (29) que os perfis regionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Federal (PF) serão suspensos temporariamente após a corporação da PRF em Sergipe ter pedido doações por Pix para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Como a corporação alegou ter sido hackeada, o ministro afirmou que a medida ocorre no intuito de que a segurança das contas sejam analisadas.

Na madrugada desta quinta-feira, horas antes da retomada do julgamento no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que pode deixar Bolsonaro inelegível, uma postagem foi realizada nas redes sociais da instituição local.

A postagem original pedia contribuição financeira para o ex-mandatário: "A equipe da Polícia Rodoviária Federal de Sergipe decidiu colaborar com a causa do nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, acreditamos que ele ainda tem sua cidadania brasileira e merece todo nosso apoio como pátria! Se você concorda, ajude-nos com pix de qualquer valor, todo dinheiro será restituído para ele", dizia a legenda da publicação.

Por meio de seu Instagram oficial, a PRF nacional disse que a conta da superintendência sergipana foi "alvo de ataque hacker" e que órgão "não pede doações de qualquer espécie para pessoas públicas ou partidos políticos".





Flávio Dino afirmou que a postagem será retirada do ar e que uma investigação será instaurada para apuração dos fatos.

