A- A+

BRASIL Dino diz estar "feliz e honrado" com aprovação do seu nome para o STF Indicado de Lula assumirá vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber

Leia também

• Flávio Dino opina sobre mandato no STF e regulação de redes sociais

• Indicação de Flávio Dino para o STF é aprovada pelo Senado, com 47 votos

• Flávio Dino herdará 344 processos no Supremo Tribunal Federal; posse deverá ser em fevereiro

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que está "feliz e honrado" com a aprovação, pelo Senado, do seu nome para o Supremo Tribunal Federal (STF), na primeira manifestação pública após a votação.





Estou feliz e honrado. Agradeço a confiança do Presidente da República e do Senado Federal, que aprovaram a minha Indicação ao Supremo Tribunal Federal. Milhões de pessoas me ajudaram, com mensagens, postagens, orações, torcida. A todos o meu abraço afetuoso. — Flávio Dino (@FlavioDino) December 14, 2023

"Estou feliz e honrado. Agradeço a confiança do Presidente da República e do Senado Federal, que aprovaram a minha Indicação ao Supremo Tribunal Federal. Milhões de pessoas me ajudaram, com mensagens, postagens, orações, torcida. A todos o meu abraço afetuoso", disse, nas redes sociais.

Com 47 votos favoráveis, o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira a indicação do senador licenciado e ministro da Justiça, Flávio Dino, ao Supremo Tribunal Federal. Dino tem 55 anos nos e poderá ficar na Corte até 2043. Essa foi a última etapa da indicação. Agora, o presidente publicará a nomeação no Diário Oficial da União (DOU).

A posse no STF deve ocorrer em fevereiro, devido ao recesso do Judiciário. Dino teve 31 votos contrários, e outros dois senadores se abstiveram.

Indicado pelo presidente Lula, ele assumirá vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber, que deixou a Corte no final de setembro.

Veja também

BRASIL STF retoma nesta quinta (14) julgamento sobre regulamentação da licença-paternidade