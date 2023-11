Dino diz que harmonia entre poderes tem dominado conversas com senadores

A- A+

O ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), disse que o principal tópico da próxima conversa travando com senadores é sobre a harmonia entre os poderes, relação abalada recentemente pela tramitação de propostas no Congresso com influência sobre a atuação da Corte, como a que restringe decisões monocráticas.

"Essa ideia da harmonia entre os poderes, é um tema realmente muito importante para o Brasil, sempre foi, isso está na Constituição, mas na vida política recente, na vida social do nosso país, nos últimos dez anos sobretudo, não só no Brasil, também em outros países, se produziu aquilo que se convencionou chamar de polarização. E evidentemente o Supremo, Tribunal Federal e o Poder Judiciário não podem ser parte da polarização. É isso que eu tenho ouvido de parlamentares à direita, à esquerda, de centro, de vários partidos e eu concordo com isso" disse Dino.

O ministro começou oficialmente ontem a fazer a visita aos senadores em busca da sua aprovação a caminho do STF. Na manhã desta quinta-feira ele esteve com o senador Confúcio Moura (MDB-TO) e, na sequência, foi ao gabinete da sua aliada, Eliziane Gama (PSD-MA).

Como o Globo mostrou, ela está empenhada em organizar um café-da-manhã com senadores evangélicos, onde há diversos pontos de resistência, com Dino.

Dino segue afirmando que irá procurar nomes da oposição, inclusive o do senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), caso haja tempo.

"O voto dele é um voto legítimo, como dos demais senadores. Se houver condições, e, repito é um tempo curto, tiveram eventos, como a COP, se houver tempo, claro que sim"disse Dino.

Substituto na Justiça

Ministro da Justiça, Dino disse que ainda há tempo para Lula se preocupar com o seu substituto a frente da pasta.

"Cada agonia a seu tempo" afirmou

