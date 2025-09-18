Qui, 18 de Setembro

Política

Dino diz que mandato parlamentar exige presença física

Decisão envolve Chiquinho Brazão, mas pode atingir Eduardo Bolsonaro

Na decisão, Dino reforça que a função de representação popular exige atuação presencial

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Flávio Dino, afirmou nesta quinta-feira que o exercício do mandato parlamentar não comporta trabalho remoto em tempo integral.

A decisão foi dada no âmbito de um processo envolvendo o ex-deputado Chiquinho Brazão, mas foi lida nos bastidores como um recado ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos desde fevereiro.

Na decisão, Dino reforça que a função de representação popular exige atuação presencial.

“A presença física é a regra. Não se podendo amesquinhar a função parlamentar. Exceções ao trabalho presencial devem ser episódicas, motivadas e devidamente regradas”, escreveu o ministro.

Eduardo Bolsonaro não registra presença nas sessões da Câmara desde julho, quando terminou sua licença. A ausência prolongada coloca o parlamentar em risco de perder o mandato por excesso de faltas não justificadas — são necessárias 120 faltas para que a cassação seja considerada.

Para tentar evitar esse desfecho, a oposição articulou uma manobra nesta semana: Eduardo foi nomeado líder da Minoria na Câmara. A indicação, feita pelo PL, tem como base um ato da presidência da Casa de 2015, ainda sob Eduardo Cunha, que permite abonar faltas de líderes e vice-líderes mesmo quando estão no exterior.

A deputada Caroline de Toni (PL-SC), que ocupava o posto, abriu mão da liderança em favor de Eduardo. Em nota, ela justificou o gesto como uma forma de proteger o colega, alegando que ele está fora do país por motivos políticos e não por vontade própria.

A nomeação ainda precisa ser confirmada pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que classificou a indicação como “atípica”.

Eduardo Bolsonaro segue nos Estados Unidos, onde tem feito lobby junto ao governo de Donald Trump e foi indiciado pela Polícia Federal por tentativa de coação de autoridades envolvidas nos processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo as investigações, suas ações no exterior têm como alvo instituições democráticas brasileiras, como o STF e o Congresso Nacional.

