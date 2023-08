A- A+

brasil Dino diz que PF investiga tentativas de invasões de sistemas do Poder Judiciário PF cumpre mandados contra a deputada federal Carla Zamebelli, investigada por supostamente contratar um hacker para invadir sistema do Judiciário

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou nesta quarta-feira (2) que a Polícia Federal está cumprindo mandados judiciais por tentativas de invasões de sistemas do Poder Judiciário da União, "no contexto dos ataques às instituições".

"Em prosseguimento às ações em defesa da Constituição e da ordem jurídica, a Polícia Federal está cumprindo mandados judiciais relativos a invasões ou tentativas de invasões de sistemas informatizados do Poder Judiciário da União, no contexto dos ataques às instituições", escreveu o ministro pelas redes sociais.

Nesta quarta-feira, a PF cumpre mandados de busca e e apreensão contra a deputada federal Carla Zambelli e e de prisão contra o hacker Walter Delgatti. A parlamentar é investigada por supostamente contratar Delgatti para fraudar as urnas eletrônicas e tentar inserir no sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o relato do hacker.

Agentes estão no apartamento e no gabinete da parlamentar, em Brasília, e na casa do hacker, em São Paulo.

Em depoimento à PF, Delgatti declarou ter sido procurado por Zambelli, em setembro de 2022, em um encontro na Rodovia dos Bandeirantes, na capital paulista. Ele contou que só conseguiu acessar o e-mail de Moraes, mas não encontrou nada de comprometedor, e que não obteve êxito ao tentar acessar o celular do magistrado. Ele também alegou ter tentado invadir o sistema de segurança das urnas eletrônicas, também sem sucesso.

Como prova da relação com a deputada, o hacker entregou extratos de pagamentos bancários que ligariam Zambelli a serviços prestados por ele. A deputada já negou qualquer relação de trabalho com Delgatti.

