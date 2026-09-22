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STF Dino diz que 'questão temporal' favorece decisão do STF sobre pagamento obrigatório de emendas Ministro sinalizou que julgamento do tema pode ocorrer após as eleições

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou nesta terça-feira que uma "questão temporal" favorece a decisão, pela Corte, sobre a obrigação do pagamento de emendas parlamentares, a chamada impositividade. No ano que vem, essas verbas chegarão a R$ 44,8 bilhões.

Segundo o ministro, o pós-eleição é "momento adequado" para que o Supremo volte a discutir o "tema tão tormentoso" da destinação das verbas indicadas por integrantes do Congresso Nacional.

O encerramento e início de uma legislatura o mandato dos deputados e senadores facilitaria uma "eventual transição" no regime das emendas. A data do julgamento, no entanto, deve ser marcada pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

A ponderação ocorreu durante audiência pública sobre a responsabilidade na destinação de recursos públicos por meio de emendas parlamentares impositivas. Dino ressaltou que não propõe o debate sobre o tema, no plenário do STF, durante o período eleitoral, porque seria algo "desleal ao Congresso".

Imaginemos se eu pautasse isso faltando 15 dias para a eleição, seria uma atitude desrespeitosa. Jamais pautaria isso agora disse, destacando que, em meio a campanha, os parlamentares não têm condições de se reunirem em uma sessão do Congresso.

O relator classificou o tema como um "problema muito difícil, enraizado" e indicou que, nesses casos, "o caminho tem que ser progressivo".

Um caminho que seja tudo ou nada costuma dar em nada. Fatos recentes inclusive demonstram essa realidade institucional no pais. Fui cobrado porque não coloco para julgar? Porque o processo ainda não está pronto para julgar afirmou.

Ao lado do ministro Alexandre de Moraes, vice-presidente da Corte, Dino indicou ainda que há a possibilidade de o julgamento se estender até a presidência do colega, que assume o posto no fim de 2027, por se tratar de um tema complexo.

Durante o evento nesta manhã e início de tarde, Dino destacou que a audiência deve ser a "última" a ser realizada. O ministro avaliou que, em seu entendimento, a instrução da ação sobre as emendas já está se encerrando e apontou que está tentando "abrir um cardápio de soluções" para quando o plenário deliberar sobre o tema.

Estamos procurando construir alternativas para expor ao colegiado. Há desde a possibilidade de eventualmente se manter tudo como está até o acolhimento da tese de uma das ações, da retirada de todo esse regime novo das emendas impositivas. Entre céu e terra há muitas alternativas afirmou.

Em outro momento da audiência, Dino destacou que é necessário se avançar no tema das emendas especialmente do ponto de vista da eficiência, relacionada à economicidade, qualidade do gasto público.

Nessa linha, o ministro anotou que a edição de "portarias cardápio" pelo poder público podem enquadrar as emendas em parâmetros compatíveis com as políticas públicas escolhidas pelos poderes do estado. Nesse contexto, o ministro criticou o que chamou de "solipsismo parlamentar", quando, no campo da política, "cada um constrói a sua prioridade".

O mandato popular dá esse tipo de autorização para que haja alocação impositiva de recursos segundo prioridades pessoais, republicanas ou não? Esse é o parâmetro que eu particularmente creio que nós, enquanto pudermos, antes do julgamento no plenário, devemos dedicar atenção especial pontuou.

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