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Supremo Tribunal Federal Dino diz que relatório de segurança do STF relata ameaças a ele nas redes sociais Ministro afirma que não vai alterar sua atuação, mas destaca que quando um juiz passa a ter medo de decidir em um processo em razão do risco de perseguições já "não existe mais Poder Judiciário nem Constituição"

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, afirmou ter recebido "milhares" de ameaças de assassinato e agressões nas redes sociais, identificadas a partir de relatório de Segurança da Corte. O magistrado destacou que as mensagens não vão alterar sua atuação profissional, mas alertou que quando um juiz passa a ter medo de decidir em um processo em razão do risco de perseguições já "não existe mais Poder Judiciário nem Constituição".

Em publicação nas redes sociais, Dino destacou que o ódio contido nas ameaças que recebe são derivadas da "repetição de mentiras, visando causar violência". "Se as pessoas não concordam com decisões judiciais, elas podem recorrer aos Colegiados competentes. Não precisa matar o juiz que tomou a decisão, nem fazer discursos raivosos incitando perseguições e agressões", alertou.

"Em nada alterarei a minha atuação profissional, pois nunca minha perna ou minha mão tremeram, nem minha voz se alterou", completou.

Na quinta-feira (8), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) afirmou em nota que acionou a Polícia Federal após ter identificado “movimentos crescentes de ataques a servidores da Justiça Eleitoral”.

“Até o início da tarde de hoje, foram registradas aproximadamente 30 mil manifestações nas redes com desinformação, exposição indevida de informações pessoais, discurso de ódio e ameaças veladas, inclusive contra familiares”, diz o texto.

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