INDICAÇÃO AO STF Dino diz ser "indiferente" à sabatina simultânea com Gonet no Senado Presidente da comissão, Davi Alcolumbre estuda formato em que os dois responderiam às perguntas dos senadores de forma alternada

O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que vê com "tranquilidade" a possibilidade de sua sabatina ser realizada simultaneamente à de Paulo Gonet na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O presidente do colegiado, Davi Alcolumbre (União-AP), estuda uma forma de colocar os dois indicados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para responderem a perguntas dos senadores de uma forma intercalada, em uma mesma sessão marcada para o dia 13 de dezembro.

— Eu não tenho informação sobre os detalhes, mas do jeito que for, participarei com bastante tranquilidade — disse Dino.

Alcolumbre marcou a sabatina, de Dino, indicado para uma vaga ao Supremo Tribunal Federal (STF) e de Gonet, indicado para o comando da Procuradoria-Geral da República (PGR) para o mesmo dia. Os nomes de ambos devem ser votados na sequência e a expectativa é de que sejam levados para o plenário da Casa no mesmo dia, assim como foi feito com a última indicação de Lula para o STF, a de Cristiano Zanin.

— Tenho certeza de que vai ser um bom momento. Um momento em que eventualmente pode haver alguma pergunta que desborde ou ultrapasse os limites de uma sabatina constitucional, mas isso é normal, a democracia é o regime da pluralidade e da diversidade — disse Dino.

O formato da sabatina, no entanto, ainda não está definido. Alcolumbre pode optar, por exemplo, por colocar Gonet para responder perguntas pela manhã e Dino à tarde, ou vice-versa.

A ideia de se fazer uma sabatina simultânea tem como princípio acelerar o processo já que há poucos dias de trabalho legislativo esse ano. A mudança, no entanto, pode ter implicações na dinâmica do debate e reduzir o tempo para ataques da oposição.

