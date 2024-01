A- A+

Ministério da Justiça Dino e Lewandowski fazem primeira reunião para discutir transição na Justiça A posse do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) na Justiça está marcada para 1º de fevereiro

O atual e o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino e Ricardo Lewandowski, se reúnem pela primeira vez nesta segunda-feira para discutir a transição da pasta.

O encontro foi solicitado por Lewandowski. A posse do ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) na Justiça está marcada para 1º de fevereiro.

O novo ministro foi anunciado no dia 11 e já começou a montar sua equipe. Ele convidou o procurador-geral de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Mário Luiz Sarrubbo, para assumir a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) — área que garantiu ser sua prioridade. Sarrubbo é próximo do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Conforme mostrou O Globo, Lewandowski tem mantido contato direto com Dino para tratar das mudanças no ministério.

