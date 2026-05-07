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RIO DE JANEIRO Dino e Moraes votam por manter prisão de deputado estadual Thiago Rangel Presidente da Primeira Turma do STF, Dino acompanhou sem ressalvas o entendimento do relator de que a prisão deveria ser mantida "independentemente de manifestação" da Assembleia Legislativa do Rio

Os ministros Flávio Dino e Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votaram por manter a prisão do deputado estadual do Rio de Janeiro Thiago Rangel. Presidente da Primeira Turma do STF, Dino acompanhou sem ressalvas o entendimento do relator de que a prisão deveria ser mantida "independentemente de manifestação" da Assembleia Legislativa do Rio.

Em julgamento virtual, os ministros decidem se chancelam ou derrubam a decisão assinada por Moraes nesta quarta. Ainda restam votar a ministra Cármen Lúcia e o ministro Cristiano Zanin. O julgamento teve início nesta manhã e tem previsão de terminar ainda hoje.

Ao manter a prisão de Rangel, Moraes anotou que a regra que permitiria a apreciação, pela Alerj, da custódia do deputado não deveria incidir no caso vez que a mesma tem sido "desvirtuada para a perpetuação de impunidade de verdadeiras organizações criminosas infiltradas no seio do Poder Público".

Em dezembro, a Alerj derrubou a prisão do ex-presidente da Casa Rodrigo Bacellar (PL), que havia sido preso sob suspeita de vazar dados sobre uma operação dos agentes contra o deputado estadual Tiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias. Bacellar foi preso novamente em março.

Moraes indicou que o Supremo tem validado decisões de assembleias estaduais sobre medidas judiciais contra integrantes, mas propôs uma rediscussão do entendimento vez que, em sua avaliação, esse direito tem sido usado para "garantir um sistema de total impunidade" aos deputados estaduais.

“Efetiva e lamentavelmente, as assembleias legislativas de diversos estados têm utilizado o entendimento desse Supremo Tribunal Federal para garantir um sistema de total impunidade aos deputados estaduais, sendo que, em 13 prisões de parlamentares estaduais por infrações sem qualquer relação com o exercício do mandato parlamentar, 12 foram afastadas, sendo 8 no Estado do Rio de Janeiro”, afirma o ministro.

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