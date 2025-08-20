A- A+

STF Dino ironiza queda de ações de bancos após decisão que pode impactar sanções a Moraes "Não sabia que era tão poderoso", afirmou o ministro

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), ironizou nesta quarta-feira a reação do mercado financeiro à decisão que impediu a aplicação automática de leis estrangeiras no Brasil.

— Eu proferi uma decisão ontem e antes de ontem que dizem que derrubou os mercados. Não sabia que eu era tão poderoso, R$ 42 bilhões de especulação financeira...— disse, em tom de brincadeira, durante palestra no Tribunal Superior do Trabalho (TST).

Para Dino, a medida anunciada na segunda-feira apenas reafirma conceitos de soberania jurídica já consolidados em outros países e não deveria ser motivo de turbulência no câmbio ou na bolsa.

— A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra — afirmou.

O ministro destacou que não cabe ao Supremo se preocupar com flutuações do mercado, atribuindo essa responsabilidade a órgãos regulatórios e ao próprio setor financeiro, que, segundo ele, precisa agir com mais “sensatez” e “menos ganância”.

— E é o Supremo que vai fixar o valor de ação no mercado? Não — completou.

Mais tarde, durante sessão do STF, Dino afirmou que o princípio da "independência nacional", previsto na Constituição, deve ser levado em consideração em todos os julgamentos que tratem de relações internacionais. O ministro também destacou personagens que atuaram na independência do Brasil.

— Eu me insiro, e creio que todos, entre aqueles que homenageiam Tiradentes, José Bonifácio e Pedro I, pela proclamação da independência do Brasil. E, portanto, essa é uma regra, ao meu ver, fundamental quando interpretamos a relação do Brasil com outras nações. Atos normativos, preceitos, questões comerciais e de outras naturezas — declarou.

A fala foi feita durante a análise da adesão do Brasil à Convenção da Haia sobre os Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças.

