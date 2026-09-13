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STF Dino levanta sigilo de investigação do caso Dark Horse que envolve Mário Frias Ministro manda transferir à PF material apreendido pela Polícia Civil de SP e diz que novas provas reforçam suspeita de esquema de desvio de recursos públicos

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), levantou neste domingo o sigilo de todo o material da investigação da Polícia Civil de São Paulo incorporado ao caso Dark Horse.

A investigação apura suspeitas de desvio de recursos públicos provenientes de emendas parlamentares e a participação do deputado federal Mário Frias (PL-SP) no suposto esquema.

Dino também determinou que celulares, computadores, documentos e os dados extraídos de aparelhos apreendidos pela polícia paulista sejam transferidos para a custódia da Polícia Federal.

Ao analisar o material enviado pela Justiça paulista, Dino afirmou que se fortaleceu a hipótese de um “sofisticado esquema” de destinação e desvio de recursos públicos, envolvendo também verbas da Prefeitura de São Paulo.

Segundo o ministro, a organização investigada teria possíveis vínculos com o PCC e Frias, “no terreno hipotético da investigação”, ocuparia um papel de liderança na suposta estrutura criminosa.

“No curso da investigação se fortalece a hipótese de imbricação indissociável em um sofisticado esquema de destinação e desvio de recursos públicos, com destaque para emendas parlamentares federais e para a prefeitura de São Paulo. Essa organização alcançaria, inclusive, vínculos com a facção PCC (Primeiro Comando da Capital), consoante linha investigativa mencionada nos autos", destacou o ministro.

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