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Supremo Tribunal Federal Dino manda PF investigar denúncia de financiamento estrangeiro à campanha de Flávio Apuração também deve verificar se houve veiculação remunerada, por perfis sediados no exterior, de conteúdos sobre as eleições brasileiras com mensagens favoráveis ao senador, "sem identificação do pagador, nem dos valores pagos"

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta terça-feira (27) que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar denúncias de suposto financiamento estrangeiro à campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL) e de manipulação de algoritmos de redes sociais nas eleições. O parlamentar nega qualquer irregularidade.

A investigação vai se debruçar sobre o suposto aporte de recursos estrangeiros em benefício de campanha eleitoral, envolvendo a Rockbridge Network. A suspeita é a de que a empresa "teria participado de tratativas voltadas à obtenção de apoio financeiro" para a campanha de Flávio Bolsonaro, intermediada por Tallis Gomes e Pedro Sang. A Constituição proíbe partidos políticos de receberem "recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros".

O inquérito também vai investigar se houve veiculação remunerada, por perfis sediados no exterior, de conteúdos sobre as eleições brasileiras com mensagens favoráveis a Flávio, "sem identificação do pagador, nem dos valores pagos", a partir de previsões de plataforma do mercado de previsões.

Segundo o ministro, os fatos sob suspeita "apontam para a intensificação dos indícios de ingerência estrangeira no processo eleitoral". Ao abrir a apuração, Dino afirmou que é "intolerável" que um Estado seja "constrangido, ameaçado ou submetido a mecanismos externos de coerção destinados a condicionar o exercício regular das competências atribuídas às suas instituições".

"Não se admite a interferência, direta ou indireta, de Estado estrangeiro sobre assuntos submetidos à soberania da República Federativa do Brasil, tampouco a produção, em território nacional, de efeitos decorrentes de atos unilaterais estrangeiros à margem dos mecanismos constitucionalmente previstos", escreveu o ministro.

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