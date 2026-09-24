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Supremo Tribunal Federal Dino manda PF investigar 'interferência indevida' na CVM em processo sobre o Banco Master Segundo o magistrado, a investigação deve se debruçar sobre as circunstâncias do arquivamento de um procedimento da Comissão sobre a manipulação de preços das cotas de um 'fundo funerário', pelo Master

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, requisitou que a Polícia Federal abra um inquérito para verificar se houve uma suposta "interferência indevida" em um procedimento da Comissão de Valores Mobiliários sobre o Banco Master. Segundo o magistrado, a investigação deve se debruçar sobre as circunstâncias do arquivamento de um procedimento da CVM sobre a manipulação de preços das cotas de um 'fundo funerário', pelo Master.

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