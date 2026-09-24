Qui, 24 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta24/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Supremo Tribunal Federal

Dino manda PF investigar 'interferência indevida' na CVM em processo sobre o Banco Master

Segundo o magistrado, a investigação deve se debruçar sobre as circunstâncias do arquivamento de um procedimento da Comissão sobre a manipulação de preços das cotas de um 'fundo funerário', pelo Master

Reportar Erro
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), manda PF investigar 'interferência indevida' na CVM em processo sobre o Banco MasterO ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), manda PF investigar 'interferência indevida' na CVM em processo sobre o Banco Master - Foto: Antonio Augusto/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, requisitou que a Polícia Federal abra um inquérito para verificar se houve uma suposta "interferência indevida" em um procedimento da Comissão de Valores Mobiliários sobre o Banco Master. Segundo o magistrado, a investigação deve se debruçar sobre as circunstâncias do arquivamento de um procedimento da CVM sobre a manipulação de preços das cotas de um 'fundo funerário', pelo Master.

Leia também

• Bolsonaro pede a Nunes Marques que suspenda sua prisão até STF julgar revisão de ação por golpe

• Fachin enfrenta impasse sobre casos do Master e calcula decisões em meio à crise no STF

• Dino diz que 'questão temporal' favorece decisão do STF sobre pagamento obrigatório de emendas

Reportar Erro

Veja também

Newsletter