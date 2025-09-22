Seg, 22 de Setembro

STF

Solidário a Moraes e esposa, Dino diz que relações com EUA são atingidas "de modo absurdo"

Ministro do STF disse esperar que Suprema Corte do país atue para respeitar Direito Internacional

Ministro do Supremo Tribunal Federal Flávio DinoMinistro do Supremo Tribunal Federal Flávio Dino - Foto: Sergio Lima/AFP

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal ( STF), expressou sua "solidariedade pessoal" ao seu colega de STF Alexandre de Moraes e à sua mulher, Viviane Barci de Moraes, pelo que chamou de "injusta punição" imposta pelo governo dos Estados Unidos. Dino afirmou que "séculos de boas relações culturais" do Brasil com o país estão "sendo atingidos de modo tão absurdo". 

Em publicação em sua conta no Instagram, Dino ainda disse esperar que instituições jurídicas dos EUA, especialmente a Suprema Corte, "saibam iluminar os caminhos de tão importante Nação, consoante o Direito Internacional, em direção ao respeito à nossa soberania e às famílias brasileiras".

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que incluiu a esposa de Moraes na Lei Magnitsky. Uma empresa de Viviane e dos três filhos do casal também foi incluída.

O próprio Moraes foi incluído na Lei Magnitsky em julho, no mesmo dia em que Trump formalizou o tarifaço de 50% contra exportações brasileiras. Ele foi o primeiro brasileiro sancionado diretamente pela norma, que impõe restrições econômicas como o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano.

