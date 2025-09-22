A- A+

STF Solidário a Moraes e esposa, Dino diz que relações com EUA são atingidas "de modo absurdo" Ministro do STF disse esperar que Suprema Corte do país atue para respeitar Direito Internacional

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal ( STF), expressou sua "solidariedade pessoal" ao seu colega de STF Alexandre de Moraes e à sua mulher, Viviane Barci de Moraes, pelo que chamou de "injusta punição" imposta pelo governo dos Estados Unidos. Dino afirmou que "séculos de boas relações culturais" do Brasil com o país estão "sendo atingidos de modo tão absurdo".

Em publicação em sua conta no Instagram, Dino ainda disse esperar que instituições jurídicas dos EUA, especialmente a Suprema Corte, "saibam iluminar os caminhos de tão importante Nação, consoante o Direito Internacional, em direção ao respeito à nossa soberania e às famílias brasileiras".

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira que incluiu a esposa de Moraes na Lei Magnitsky. Uma empresa de Viviane e dos três filhos do casal também foi incluída.

O próprio Moraes foi incluído na Lei Magnitsky em julho, no mesmo dia em que Trump formalizou o tarifaço de 50% contra exportações brasileiras. Ele foi o primeiro brasileiro sancionado diretamente pela norma, que impõe restrições econômicas como o bloqueio de contas bancárias e de bens em solo americano.

