CORTE Dino no STF: relator na CCJ do Senado diz que vai apresentar parece a favor da aprovação Sabatina está marcada para ser realizada no dia 13 de dezembro

O relator da indicação do ministro Flávio Dino (Justiça) ao Supremo Tribunal Federal (STF), Weverton Rocha, afirmou nesta terça-feira (28) que vai apresentar um parecer a favor da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado.

— Nós temos hoje muita tranquilidade em estar levando o relatório com a indicação para a aprovação do nosso sabatinado (Dino), o que vai ocorrer no próximo dia 13 de dezembro.

De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), haverá um "esforço concentrado" para a votação de indicações do governo até o fim do ano, o que inclui também a indicação do subprocurador Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República (PGR).

Futuro do Ministério da Justiça

A indicação de Flávio Dino para a Corte deve intensificar a pressão de setores do PT para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desmembre o Ministério da Justiça e crie uma pasta voltada exclusivamente à Segurança Pública, uma das promessas de campanha do petista.

Em meio à indefinição sobre o tema, já há nomes cotados para ocupar a estrutura que será deixada por Dino, como o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski e a titular do Planejamento, Simone Tebet.

