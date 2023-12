A- A+

STF Dino no STF: veja quais senadores ainda não se decidiram sobre a indicação do ministro à Corte Antes de sabatina, ministro faz périplo na Casa tentando reverter possível placar apertado na aprovação

O ministro da Justiça, Flávio Dino, iniciou na última semana um périplo pelos corredores do Senado Federal em busca dos votos necessários para a aprovação de sua indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). A votação está prevista para acontecer no próximo dia 13, após a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa).

Levantamento feito pelo Globo com todos os 81 parlamentares da Casa aponta para um placar provavelmente apertado na votação, mas que o nome de Dino já tem a metade do apoio necessário para ter sua indicação referendada. Isto porque 24 senadores informaram que votarão a favor, enquanto 36 ainda não se definiram. Por ser uma votação secreta, a expectativa é de que a maioria desses parlamentares que afirmaram não saber como se posicionarão (19) ou não responderam o questionamento (17) migrem para a base de apoio.

Dino vem fazendo reuniões com lideranças e procurou os gabinetes de todos os 81 senadores para conversas. Um dos principais desafios do ministro é angariar votos da oposição, especialmente de senadores bolsonaristas. O PL, de Jair Bolsonaro, é o partido que oferece maior resistência. Dos 12 senadores procurados pelo jornal, nove declararam votos contrários a ele.

Presente na Esplanada dos Ministérios com Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, o Republicanos tem três dos quatro senadores votando contra a escolha de Dino ao STF, incluindo Damares Alves e Hamilton Mourão. Entre os indecisos, está o nome do ex-juiz federal da Lava-Jato, Sergio Moro, que informou que aguardará a sabatina para tomar uma posição.

Confira a lista completa dos 19 senadores que ainda não sabem como votarão na indicação de Dino:

Sergio Moro (UNIÃO-PR)

Oriovisto Guimarães (PODEMOS-PR)

Angelo Coronel (PSD-BA)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

Sérgio Petecão (PSD-AC)

Fernando Farias (MDB-AL)

Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

Nelsinho Trad (PSD-MS)

Soraya Thronicke (PODEMOS-MS)

Jayme Campos (UNIÃO-MT)

Margareth Buzetti (PSD-MT)

Efraim Filho (UNIÃO-PB)

Fernando Dueire (MDB-PE)

Chico Rodrigues (PSB-RR)

Dr. Hiran (PP-RR)

Ivete da Silveira (MDB-SC)

Giordano (MDB-SP)

Professora Dorinha Seabra (UNIÃO-TO)

Confira a lista completa dos 17 senadores que não responderam como votarão na indicação de Dino:

Davi Alcolumbre (UNIÃO-AP)

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Lucas Barreto (PSD-AP)

Esperidião Amin (PP-SC)

Rodrigo Cunha (PODEMOS-AL)

Leila Barros (PDT-DF)

Rodrigo Pacheco* (PSD-MG)

Tereza Cristina (PP-MS)

Zequinha Marinho (PODEMOS-PA)

Flávio Arns (PSB-PR)

Romário (PL-RJ)

Styvenson Valentim (Podemos-RN)

Astronauta Marcos Pontes (PL-SP)

Mara Gabrilli (PSD-SP)

Eduardo Gomes (PL-TO)

Irajá (PSD-TO)

Cid Gomes (PDT-CE)

* Por ser presidente do Senado, Rodrigo Pacheco só vota em caso de empate. Neste cenário, não informou qual será sua postura

