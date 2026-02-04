Qui, 05 de Fevereiro

Dino pauta julgamento que vai decidir se Lei da Anistia vale para desaparecidos na ditadura

A análise foi marcada para o plenário virtual entre 13 e 24 de fevereiro

Falta de responsabilização e punição pelos crimes da ditadura militar brasileira incentivou o movimento golpista que culminou no 8 de janeiro de 2023Falta de responsabilização e punição pelos crimes da ditadura militar brasileira incentivou o movimento golpista que culminou no 8 de janeiro de 2023 - Foto: Frame TV Brasil

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino pautou o julgamento que vai decidir se a Lei de Anistia, que perdoou crimes políticos cometidos durante a ditadura militar (1964-1985), se aplica aos casos de desaparecidos políticos. A análise foi marcada para o plenário virtual entre 13 e 24 de fevereiro.

No ano passado, os ministros reconheceram a repercussão geral do tema. Com isso, o posicionamento do STF deverá ser seguido por todos os juízes e tribunais do País.

Foi o ministro Flávio Dino quem propôs que a Corte se pronuncie sobre a aplicação da Lei da Anistia. Dino argumentou que, nos casos de ocultação de cadáver, o crime "se prolonga no tempo" e, por isso, na avaliação dele, não poderia receber perdão.

"A manutenção da omissão do local onde se encontra o cadáver, além de impedir os familiares de exercerem seu direito ao luto, configura a prática do crime, bem como situação de flagrante", defendeu.
 

