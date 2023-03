A- A+

STF Dino presta queixa contra Eduardo e Flávio Bolsonaro por o acusarem de envolvimento com facções Ministro pede ao ministro do STF Alexandre de Moraes uma "apuração da conduta dos parlamentares". A acusação aconteceu após visita de Dino ao Complexo da Maré

O ministro da Justiça Flávio Dino encaminhou queixa-crime ao ministro Alexandre de Moraes nesta segunda-feira (20) contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), além de outros parlamentares, após ter sido falsamente acusado de "envolvimento com o crime organizado" por ter visitado o Complexo da Maré na última segunda-feira.

Além de Flávio e Eduardo, Dino denuncia os deputados Carlos Jordy, Paulo Bilynsky, Otoni Junior, Gilberto Silva e o senador Marcos do Val.

"Tais publicações, além de tentarem ferir a honra e imputar o cometimento de crime a este Noticiante, estão carregadas de preconceito contra as camadas menos abastadas da sociedade, especialmente as favelas e demais periferias urbanas, que são frequentemente alcançadas pela discriminação e racismo, razões pelas quais há necessidade de apuração da conduta dos parlamentares", diz trecho do documento.

Dino foi ao Complexo da Maré, um conjunto de favelas na Zona Norte da capital fluminense, para o lançamento de um boletim sobre violência e encontro com lideranças comunitárias. No mesmo dia, Eduardo Bolsonaro publicou no Twitter: "Flávio Dino, o ministro que entra na Maré, complexo de favelas mais armado do Rio, com apenas dois carros e sem trocar tiros". No post, Eduardo afirmou que o ministro seria convocado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara para "explicar o nível de envolvimento dele e seu chefe, Lula, com o crime organizado carioca".

O deputado classificou o episódio como "absurdo" e questionou as razões para a visita, embora as informações sobre a agenda tenham sido tornadas públicas normalmente pela pasta no dia seguinte ao encontro, inclusive com diversas fotos de divulgação.

Flávio Bolsonaro publicou no Instagram uma montagem de policiais com o rosto do ministro da Justiça e o texto: “PMRJ, usará máscaras do Dino nas incursões das favelas para evitar confronto.” Na legenda, o senador escreveu: “Atenção Policiais de todo o Rio de Janeiro: antes de sair do Batalhão não esqueça de pegar seu colete à prova de… quer dizer, sua máscara do Flávio Dino!”

Já Marcos do Val, além de postagens, fez uma live em que cita um suposto envolvimento de Dino com uma facção criminosa:

-- Eu posso dar certeza absoluta para vocês que ele jamais faria isso se não conhecesse a alta cúpula do comando vermelho [...] claramente que é um encontro com a alta cúpula do comando vermelho [...] ele aproveitou e fez lá aquela visitinha para a associação -- disse.

"Verifica-se a multiplicação organizada e sistemática de um grupo visando propagar, pelo menos, duas fake news: 1) a de que o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública se reuniu com traficantes ou chefes de organizações criminosas; e 2) a de que o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública estava sem escolta policial, o que é absolutamente mentiroso", aponta o texto.

"O desenvolvimento de políticas públicas no âmbito da segurança pública é atividade complexa que exige a compreensão dos diversos fatores capazes de interferir na garantia da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...] Nesse contexto, a visita de membros do Ministério da Justiça e Segurança Pública tem por finalidade garantir a participação da sociedade civil no desenvolvimento da política pública nacional de segurança pública e defesa social", salienta.

Veja também

Terras indígenas Após área yanomami, governo prevê operações em mais seis territórios