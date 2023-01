Dino reúne policiais para agradecer apoio nos atos terroristas: "Que a intervenção seja breve"

A- A+

O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou, nesta sexta-feira (13), que deseja que a intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal seja "o mais breve possível". A declaração ocorreu durante cerimônia de homenagem aos policiais e outros agentes de segurança que atuaram no repressão aos atos terroristas do dia 8 de janeiro.

— O que nós desejamos é que essa intervenção, como dito no próprio decreto presidencial, seja temporária e o mais breve quanto possível — discursou o ministro.

Durante a semana, a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal durante a manifestação recebeu diversas críticas, incluindo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O coronel Fábio Augusto, que comandava a corporação no domingo, foi preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na cerimônia, Dino afirmou que a intervenção, decretada no domingo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não foi um "ato contra as corporações de segurança", mas sim de apoio.

— Nós resolvemos fazer esse evento aqui no Ministério da Justiça para mostrar que a intervenção federal decidida pelo presidente Lula não foi um ato contra as corporações de segurança do Distrito Federal. Foi um ato em apoio às corporações de segurança e do sistema de justiça.

