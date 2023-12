A- A+

Dino se reúne com Barroso para discutir detalhes da posse um dia após ter nome aprovado para STF Ministro da Justiça só deve assumir posto na Corte em fevereiro

O ministro da Justiça, Flávio Dino, irá se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, na tarde desta quinta-feira (14). O encontro foi marcado um dia após a indicação de Dino para a Corte ser aprovada pelo Senado. Os dois devem discutir a data da posse do novo ministro.

A visita está programada para ocorrer às 13h45, antes da sessão plenária do STF desta quarta. A ida ao STF após a aprovação é comum. Cristiano Zanin fez o mesmo em junho e se reuniu com a então presidente, ministra Rosa Weber, e com os demais ministros.

A indicação de Dino foi aprovada pelo Senado na noite de quarta-feira, por 47 votos a 31. Agora, falta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicar sua a nomeação no Diário Oficial da União (DOU).

Em novembro, antes da votação, Barroso havia dito que a posse de Dino deveria ficar apenas para 2024, após o recesso do Judiciário.

— Acharia mais razoável que ele tomasse posse depois do recesso, em meados de fevereiro, antes ou depois do Carnaval, para que não precise ser feita uma posse corrida — afirmou a jornalistas.

