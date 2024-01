A- A+

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA Lula terá novo encontro com Lewandowski e Dino nesta 5ª e deve definir escolha de ex-ministro do STF Atual titular da pasta vai deixar o cargo para integrar a Corte

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunirá na manhã desta quinta-feira (11) com o ministro da Justiça, Flávio Dino, e com o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, que é o mais cotado para a sucessão do cargo.



De acordo com a agenda de Lula, o encontro será às 11h no Palácio do Planalto, e a expectativa é de que Lewandowski seja oficializado como novo ministro da Justiça.

Os dois estiveram na noite desta quarta no Palácio da Alvorada, onde jantaram com o presidente. Nesta reunião, os três acertaram os últimos detalhes da nomeação do ex-ministro do STF. Dino deixa o cargo, justamente, para assumir uma vaga no Supremo.

Dino já se despediu da sua equipe no Ministério da Justiça. A expectativa é de que após a nomeação, ele cumpra alguns dias do seu mandato como senador antes da posse no STF, prevista para o dia 22 de fevereiro.

