Dino se reúne com parlamentares governistas em jantar e deve ir ao Senado nesta quarta (29)

Dando início às articulações para ter seu nome ao Supremo Tribunal Federal (STF) aprovado pelo Senado, o ministro da Justiça, Flávio Dino, se reuniu em um jantar com senadores governistas na noite desta terça-feira e deve continuar seu périplo nesta quarta-feira, quando irá à Casa.

A reunião serviu para traçar estratégias em busca de votos na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário do Senado, onde será avaliado no próximo dia 13.

O jantar foi oferecido pelo senador Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), líder do governo no Congresso, e contou com a presença de ao menos nove senadores: o relator da indicação de Dino, Weverton Rocha (PDT-MA), Marcelo Castro, Jorge Kajuru, Leila, Eliziane Gama, Fabiano Contarato, Jacques Wagner, Omar Aziz e Augusta Brito. Também participou da reunião o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Na saída da reunião, o relator do processo de Dino afirmou que estima que Dino terá ao menos 53 votos no plenário, e 17 na CCJ. Na mesma oportunidade, destacou que o ministro fará um trabalho intenso com os senadores de todos os campos para mostrar suas ideias e esclarecer seus pontos de vista.





— Estamos todos muito otimistas e com o apoio dos senadores e senadores iremos aprovar os aprovar o nome de Paulo Gonet e Flávio Dino — afirmou Weverton.

Segundo Weverton, o fato de Dino ser um senador da República deixa as "portas abertas" da Casa para ele, que demostrou entusiasmo em dialogar pessoalmente com cada um.

Na mesma terça-feira, Dino já havia se reunido com Weverton e com o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre (União-AP). Ele também manteve a agenda na sede do Ministério da Justiça, mantendo contato com senadores e integrantes do governo para iniciar suas articulações.

