votação Dino se reúne com PSD e Gonet busca petista em última ofensiva por votos no Senado Indicados de Lula para uma vaga no STF e para comando da Procuradoria-Geral da República (PGR) passam pelo crivo dos senadores nesta quarta (13)

O ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado à uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), e o subprocurador Paulo Gonet, escolhido para comandar a Procuradoria-Geral da República (PGR), fazem nesta terça-feira (12) uma última ofensiva em busca de votos de senadores para terem seus nomes confirmados nos respectivos cargos. A sabatina dos dois está marcada para ocorrer nesta quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa.

Dino participa de uma reunião com a bancada do PSD, a maior do Senado, com 15 parlamentares. A expectativa é que o presidente do partido, Gilberto Kassab, também esteja no encontro.

Ao chegar, Dino disse que estava otimista com sua aprovação.

"Está indo bem tranquilo, o clima é muito bom" disse Dino.

Gonet, por sua vez, esteve no gabinete de Humberto Costa (PT-SP) e deve também se reunir com integrantes do PSD, na sequência.

