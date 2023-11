A- A+

AGENDA Dino se reúne com relator, terá jantar com líderes e planeja encontro com a bancada do PSD Senador Weverton Rocha diz que parecer será favorável à aprovação

O ministro da Justiça, Flávio Dino, acelerou as articulações para a aprovar sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF). Além de se encontrar nesta terça-feira (28) com o relator da sua indicação, senador Weverton Rocha (PDT-MA), durante a tarde, ele já agendou uma reunião com a bancada do PSD para semana que vem e deve passar por um jantar nesta noite com lideranças do governo para traçar estratégias.

Após o encontro, Weverton anunciou que seu parecer será favorável à aprovação do nome de Dino.

—Nós temos hoje muita tranquilidade em estar levando o relatório com a indicação para a aprovação do nosso sabatinado que será no próximo dia 13 de dezembro — disse o senador.

Parlamentares da base acreditam que Dino tem chances de ser aprovado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e no plenário da Casa, mesmo após a indicação do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o comando da Defensoria Pública da União (DPU). Para eles, apesar de Dino ter bastante resistência, a oposição não deve conseguir reunir mais do que 25 votos, insuficiente para derrotá-lo.

— Eu falava hoje já com alguns senadores, inclusive os que não são muito próximos da base governista, dando esse depoimento. Flávio, durante 12 anos dele de juiz federal, não tem um caso concreto que alguém venha me dizer que ele utilizou a magistratura para beneficiar ou prejudicar qualquer que seja o campo político que não fazia parte da sua origem— disse Weverton.

Além do encontro com o relator, Dino é esperado em um jantar esta noite que irá reunir lideranças da base do governo Lula. A intenção dos parlamentares é traçar estratégias para sabatina, encontros e votos.

Dino também já agendou uma reunião com a bancada do PSD, na próxima semana, para conversar com senadores.

Veja também

Alckmin Alckmin defende criar proposta para desonerar folha de pagamento