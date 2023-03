Dino será primeiro ministro do governo a prestar contas à Câmara

A- A+

O ministro da Justiça, Flávio Dino, será o primeiro integrante do primeiro escalão do governo a prestar contas ao Congresso nessa legislatura. Ele será ouvido pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta terça-feira (28) para explicar quais ações a pasta comandada por ele adotou para evitar os ataques às sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro deste ano, entre outros temas.

Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro tem tentado implicar as autoridades federais nas falhas do sistema de segurança e nas omissão de militares que permitiram às invasões ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Supremo Tribunal Federal (STF).

"Dino precisa esclarecer os acontecimentos do dia 8 de janeiro" resumiu a estratégia o deputado Carlos Jordy (PL-RJ), líder da oposição.

Na ocasião, Dino também deverá ser questionado sobre uma declaração dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na quinta-feira passada, um dia após a operação da Polícia Federal (PF) que desmobilizou o plano de uma facção criminosa de sequestrar o senador Sérgio Moro (União-PR). Durante uma agenda no Rio, o petista disseminou uma fake news ao dizer que se tratava apenas de uma "armação" do parlamentar, o que colocou em xeque a investigação da PF, órgão sob o guarda-chuva do Ministério da Justiça.

"Eu não vou falar, porque acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro, mas eu vou pesquisar e vou saber o porquê" afirmou Lula, sem apresentar qualquer prova.

O ministro da Justiça falará ainda sobre uma visita que fez ao ao Complexo da Maré, um conjunto de favelas na Zona Norte do Rio, no último dia 13. Opositores aproveitaram o episódio para dizer que Dino entrou no local sem a companhia de seguranças, o que já foi desmentido por ele. Dino já explicou que foi convidado para participar de um evento realizado pela organização Redes da Maré, que articula junto com órgãos governamentais em defesa dos interesses da população local, que ultrapassa 140 mil habitantes.

Flávio Dino fará ainda um balanço dos seus quase três meses de gestão e apresentará algumas das medidas que sua pasta planeja implementar.

