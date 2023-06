A- A+

Marcos do Val Dino sobre operação da PF que mirou em Marcos do Val: "Que responda perante a polícia e a Justiça" Senador foi alvo de mandados de busca e apreensão, em razão de uma tentativa de obstrução do inquérito que investiga os atos de 8 de janeiro

Sem citar o nome do senador Marcos do Val (Podemos-ES), o Ministro da Justiça, Flávio Dino, comentou nesta sexta-feira sobre a investigação da Polícia Federal contra o parlamentar que apura suposto plano de golpe e postagens antidemocráticas. Dino rebateu a acusação de Do Val de que a operação seria uma “emboscada”.

— Temos um Poder Judiciário independente, temos uma Polícia Federal que cumpre as ordens judiciais e realiza as investigações independente de quem seja a pessoa investigada — disse, em fala a jornalistas no Tocantins. E completou: — Os problemas de polícia, esse senhor e outras pessoas investigadas que respondam perante a polícia e a Justiça.

O senador foi alvo, nesta quinta, de mandados de busca e apreensão cumpridos pela PF, em razão de uma tentativa de obstrução do inquérito que investiga os atos de 8 de janeiro. As medidas foram deferidas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Do Val também teve o aparelho celular apreendido e a conta no Twitter, bloqueada.

Do Val vinha usando suas redes para atacar o STF e outras instituições. Ele também divulgou um relatório sigiloso da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) no Twitter nessa quarta-feira. O parlamentar chegou publicar posts chamando Moraes de "traidor da pátria" e minimizado o financiamento dos atos na frente dos Quartéis-Generais.

Em abril, o senador publicou em suas redes uma montagem em que que colocava o presidente Lula imobilizado no chão, com pés e mãos amarrados e a legenda "O título está livre". O parlamentar usou como base uma foto original do período em que integrava a Swat — grupo especializado da polícia norte-americana — e trocou o rosto do colega pelo de Lula.

Articulação de golpe

No início de fevereiro, Moraes havia determinado a abertura de uma investigação sobre o relato de Do Val a respeito de uma suposta articulação de um golpe, com a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-deputado Daniel Silveira (PTB-RJ).

O ministro do STF afirmou que, no primeiro depoimento do parlamentar à PF, prestado no fim de janeiro, ele apresentou "uma quarta versão dos fatos por ele divulgados", ressaltando que todas foram "antagônicas", e que por isso é preciso investigar os crimes de falso testemunho, denunciação caluniosa e coação no curso do processo.

Moraes também determinou que a revista Veja e as emissoras CNN e GloboNews enviassem a íntegra de entrevistas concedidas por Do Val. A Meta, empresa controladora do Facebook, também deveria enviar uma transmissão realizada pelo senador na qual falou pela primeira vez sobre a suposta articulação.

O relato de Do Val vinha sendo investigado em um inquérito que apura a responsabilidade de autoridades do Distrito Federal — como o governador afastado Ibaneis Rocha e o ex-secretário Anderson Torres — nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. Na ocasião, Moraes determinou a criação de uma petição, nome dado para um tipo procedimentos que tramitam no STF, que corre em sigilo.

Marcos Do Val denunciou que teria participado de uma reunião golpista com Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira para tentar gravar de maneira escondida Moraes — e forçá-lo a falar algo que poderia ser usado como uma espécie de admissão de alguma irregularidade no processo eleitoral e, com isso, evitar a posse de Lula. De acordo com o senador, ele poderia usar equipamentos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para gravar conversas com o ministro.

Veja também

filiação Suplente de Flávio Bolsonaro se filia ao Republicanos a convite de aliado de Lula