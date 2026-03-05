Justiça
Dino suspende decisão da CPMI do INSS que quebrou sigilos de Lulinha
Comissão não poderia ter aprovado requerimentos em bloco, diz ministro
O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (5) suspender a deliberação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS que determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Na decisão, o ministro entendeu que comissão não poderia ter aprovado em bloco os diversos requerimentos de quebra de sigilo, entre eles, o pedido para acessar o sigilo de Lulinha.