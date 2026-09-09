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Dino 'virou imperador do Brasil', afirma Caiado em postagem

A decisão de Dino reverte a ordem do ministro André Mendonça, do STF, de afastamento de Andrei do comando da corporação.

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O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo CaiadoO candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado - Foto: TV Globo/Reprodução

O candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado, criticou o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), por conta da determinação do magistrado que estabeleceu a reintegração de Andrei Rodrigues ao cargo de diretor-geral da Polícia Federal.

A decisão de Dino reverte a ordem do ministro André Mendonça, do STF, de afastamento de Andrei do comando da corporação.

"Ministros do Supremo passaram de todos os limites, mas a postura de Flávio Dino supera qualquer patamar. Virou imperador do Brasil e implodiu a segurança jurídica. Ditadura da Toga, não!", escreveu Caiado, na rede social X.

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Mais cedo, o ex-governador de Goiás defendeu o afastamento imediato do ministro Alexandre de Moraes, do STF, e de Andrei, de seus respectivos cargos. Em entrevista à Rádio Itatiaia, ele também informou que pedirá ao presidente do STF, Edson Fachin, a liberação de todas as informações dos processos relacionados ao Banco Master e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

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