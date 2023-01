Dino volta a dizer que GDF alterou de última hora orientação combinado com o Governo Federal

A- A+

No anúncio seguido de uma coletiva que concedeu agora há pouco, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, voltou a dizer que o Governo do Distrito Federal (GDF) alterou, de última hora, orientações até então combinadas com o Governo Federal sobre o planejamento visando garantir a segurança na Esplanada dos Ministérios ontem, quando as sedes dos Três Poderes foram invadidas e vandalizadas por terroristas.

Segundo Dino, quanto a Ibaneis Rocha não há elemento para dizer que ele foi o responsável, juridicamente falando, pelos ataques terroristas aos prédios dos três poderes. "Isso será objeto de uma inestigação posterior. Não cabe a mim fazer julgamentos", esclareceu.

O ministro acrescentou que as medidas de contenção serão assumidas pelo contigente da força nacional enviada pelos estados. "Vamos manter isso por algumas semanas. Não houve ainda remoção dos danos porque há perícia em curso", afirmou.

Dino também disse que haverá revisão de comando da Polícia Militar e da Polícia Civil no Distrito Federal.

