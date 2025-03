Dino vota a favor e STF tem 2 votos para tornar réus Bolsonaro e mais sete por tentativa de golpe

A- A+

O ministro da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino seguiu o relator Alexandre de Moraes e também votou a favor do recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados por tentativa de golpe de Estado.





Agora, o STF tem dois votos para aceitar a denúncia. A seguir, serão proferidos os votos dos demais ministros da Primeira Turma: Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.





Durante seu voto, Dino destacou que as defesas, no primeiro dia da sessão, tentaram afastar autorias. "Algo que me chamou a atenção foi que o eixo central da sustentações orais, de um modo geral, das defesas, não foi tanto descaracterizar as materialidades e, sim, afastar autorias", falou o ministro.

O dito "núcleo crucial" da trama golpista seria composto, segundo a denúncia, pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e os aliados Alexandre Ramagem, Almir Garnier Santos, Anderson Torres, General Augusto Heleno, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira e Braga Netto.

