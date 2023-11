A- A+

stf @DinoDebochado: indicado ao STF, ministro foi o rei dos memes e dos "blocks" contra bolsonaristas Flávio Dino é o integrante do primeiro escalão do governo Lula com maior capacidade de pautar o debate digital

Durante os onze meses em que esteve à frente do Ministério da Justiça do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Dino, indicado pelo presidente para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), foi destaque pelos embates com parlamentares apoiadores de Jair Bolsonaro. Muitos dos momentos viralizaram na internet e foram compartilhados por milhares de pessoas, com elogios e críticas.

Em março, durante depoimento à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, Dino foi interrompido por inúmeras brigas entre parlamentares bolsonaristas e membros da base do governo, com direito a palavrões, ironias e gritos dos dois lados.

Em uma resposta ao deputado André Fernandes (PL-CE), Dino foi considerado desrespeitoso pelos opositores: o deputado o acusou falsamente de ser alvo de mais de 200 processos na Justiça, de acordo com pesquisa que disse ter realizado.

"Vou contar aos meus alunos de direito, como piada, que o senhor fez a pesquisa no JusBrasil. Fazer esta busca por lá se insere no mesmo universo mental de quem acredita na Terra plana" afirmou o ministro.

Comparando as contas oficiais de todos os ministros em exercício no Facebook, Instagram, Twitter, YouTube e TikTok, Flávio Dino é o com maior capacidade de pautar o debate digital. A conclusão é de um levantamento da empresa de análise de redes Bites feito a pedido do GLOBO. As redes do titular da Justiça registram engajamento duas vezes maior ao do segundo colocado, o ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, em pontos percentuais.

Em maio, em outra ida de Dino à Comissão de Segurança Pública do Senado, ele figurou mais uma vez entre os termos mais comentados do Twitter após o senador Marcos do Val (Podemos–ES) dizer que iria pedir o afastamento e a prisão do ministro. Na sua reação, Dino citou o capitão América e o Homem-Aranha.

"Não precisa o senhor ir para porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet porque se o senhor é da Swat, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece o Capitão América? O Homem-Aranha?" disse o ministro, provocando risadas dentro da comissão.

Na mesma audiência pública, convocada pelo senador Magno Malta (PL-ES), o ex-juiz e senador Sergio Moro (União-PR) questionou Dino sobre uma suposta falta de estratégia do governo Lula para combater o crime organizado, e saiu em defesa de Do Val. Dino rebateu com indireta às sentenças que ele proferiu na Lava-Jato e foram reformadas pelo STF:

"Eu vim aqui como ministro para ser respeitado. Se um senador acha que pode cercear a minha palavra, dizer que eu posso ser preso, isso é respeito? (...) Eu sou uma pessoa honesta, sou ficha limpa, fui juiz e nunca fiz conluio com o Ministério Público, nunca tive sentença anulada. (...) Quem tem honra age assim, eu repilo veemente qualquer ofensa à minha honra. Quem tem honra, defende."

Ele ainda protagonizou mais um momento de ironia ao responder o senador Marcos Pontes (PL-SP), ex-ministro do governo Bolsonaro.

"O senador Marcos Pontes foi o primeiro que me confirmou que a Terra era redonda. Havia uma dúvida, ele foi ao Maranhão e eu disse: "Senador, pelo amor de Deus, estão dizendo que a Terra é plana. Ela é redonda?" Eu nunca esqueci da resposta dele. Ele disse: "Flávio, é redonda. Eu vi". Eu espero que essa verdade seja difundida por quem viu. De todos os brasileiros e brasileiras, só ele viu. E ele afirma que é redonda, e eu confio na palavra do senador Marcos Pontes" contou Dino, com bom humor.

Dino e a Beyoncé

Dino também virou meme na internet por momentos de descontração. Em janeiro, ele precisou divulgar uma nota oficial em seu perfil anunciando que a cantora Beyoncé não seria investigada por participação nos ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro.

Venho a público esclarecer que não há, nem haverá, qualquer investigação sobre a participação da Beyoncé em atos antidemocráticos pic.twitter.com/iUcyZRgTp8 — Flávio Dino (@FlavioDino) January 13, 2023

Com a "nota oficial", Dino compartilhou vídeo que despertou a atenção dos internautas. No trecho, ele fala: "Não há nenhuma posição apriorística e política no sentido de investigar A, B ou C, ou deixar de investigar A, B ou C." E foi justamente a semelhança entre "a Beyoncé" e "A, B ou C" que virou meme.

"Rei dos blocks"

Nas últimas semanas, após ser alvo de ataques por conta das reuniões de membros de sua equipe com Luciane Farias, Dino revidou distribuindo "blocks". Levantamento do GLOBO identificou que somente em novembro, ele bloqueou 44 seguidores no X (antigo Twitter), quase metade dos 96 banimentos feitos por ele desde o início do ano no seu perfil. Entre os vetados há políticos, como os deputados Kim Kataguiri (União-SP), Nikolas Ferreira (PL-MG) e Marcel van Hattem (Novo-RS).

A justificativa de Dino é de que a conta é pessoal, gerida por ele desde 2009 e que os bloqueios são relacionados exclusivamente ao cometimento de crimes previstos no Código Penal, como agressões pessoais, ofensas morais ou veiculação de fake news.

“Em se tratando de crimes como calúnia, injúria, difamação, perseguição, ameaça, entre outros, Flávio Dino, em seu perfil pessoal, tem não só o direito como o dever de proteger a si e a sua família”, disse ele em nota.

