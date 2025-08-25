Seg, 25 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda25/08/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
GOVERNADOR DE SP

Diplomacia brasileira foi 'deixada de lado' na questão das tarifas, diz Tarcísio

Para Tarcísio, a questão não é tarifa. É de investimentos

Reportar Erro
Governador de São Paulo, Tarcisio de FreitasGovernador de São Paulo, Tarcisio de Freitas - Foto: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

Ao defender a negociação do governo brasileiro com o americano liderado por Donald Trump para resolver a questão do tarifaço, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse que a diplomacia brasileira, que sempre foi muito respeitada, foi "deixada de lado".

"A diplomacia brasileira sempre foi reconhecida e decidimos deixar isso de lado", disse o governador ao participar na manhã desta segunda-feira (25), de evento do Grupo Esfera Brasil.

Leia também

• Tarcísio leva boneco de Bolsonaro e alega 'injustiça' contra aliado na Festa do Peão de Barretos

• Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho, Leite e outros; quem tem a maior aprovação na Genial/Quaest

Para Tarcísio, a questão não é tarifa. É de investimentos. "Nos afastamos de discussões sobre a OCDE. Falta visão de futuro e liderança para tirar proveito. Pensar só em eleição gera atraso", disse o governador.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter