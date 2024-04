A- A+

Lula Dirceu diz que Lula montou governo de centro-direita Ex-ministro da Casa Civil do petista afirmou que partidos de direita estão na base do governo porque essa é a "exigência do momento político" do país

O ex-ministro da Casa Civil de Lula (PT) José Dirceu disse nesta segunda que o petista montou um governo de centro-direita, e não de centro-esquerda.

"O presidente Lula não só foi eleito nestas condições, como montou um governo que não é de centro-esquerda não, é um governo de centro-direita. Eu falo isso e todo mundo fica indignado dentro do PT, porque de certa foram parte do PL, do PP estão na base do governo porque essa é a exigência do momento histórico e político em que nós vivemos", disse durante evento do Esfera Brasil, nesta segunda, em São Paulo.

Dirceu também aproveitou para criticar Jair Bolsonaro (PL), citando o discurso que o ex-presidente fez neste domingo durante ato em Copacabana, no Rio.

"Por que o Brasil está polarizado? Por causa do discurso que foi feito ontem no Rio de Janeiro, que é um fundamentalismo religioso com ataque à democracia. Bolsonaro está em campanha eleitoral. O Brasil pode ter um acordo nacional, de certa forma teve com a eleição do Lula e com o programa do governo, que não é um programa de esquerda", acrescentou.

Em seu discurso, Bolsonaro se referiu a Lula como "o maior ladrão da história do Brasil" e criticou as decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relativas à suspensão de perfis no X.

"O que eles querem é a ditadura, com o controle social da mídia. Acusam agora o homem mais rico do mundo, que é dono de uma plataforma cujo objetivo é fazer com que o mundo todo seja livre, que é o X, o nosso antigo Twitter. É um homem que preserva pela liberdade para todos nós, que teve coragem de mostrar com todas as provas para onde nossa democracia estava indo", disse o ex-presidente durante o ato.

