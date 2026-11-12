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Política Direção do PSB aprova início de processo de federação com o PDT Negociação ocorre em meio ao movimento da sigla de João Campos e Geraldo Alckmin por crescimento da bancada às vésperas do início do próximo governo Lula

O diretório nacional do PSB aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, o início da formação de uma federação com o PDT. Em nota, a sigla afirma ter autorizado "dar encaminhamento ao diálogo, com a possibilidade de inclusão de outras legendas do campo progressista".

"PSB e PDT compartilham trajetórias históricas de defesa intransigente da democracia, da justiça social e da soberania nacional", diz a nota.

A negociação ocorre em meio ao movimento do PSB por crescimento da bancada às vésperas do início do próximo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A sigla presidida por João Campos é o partido do vice Geraldo Alckmin e deseja consolidar postos estratégicos na Esplanada dos Ministérios.

"Nossa determinação é de contribuir para a sustentação política do novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin, com a convicção na construção de um Brasil mais justo, soberano e desenvolvido", afirma o PSB.

No dia 6 de novembo, a Executiva Nacional do PDT aprovou uma federação com Solidariedade e PRD, que já estão reunidos desde o ano passado, e com o Avante, que decidiu se juntar ao grupo em outubro. A cúpula da legenda comandada por Carlos Lupi também se posicionou a favor da inclusão do PSB na união de siglas.

Reunidas, as quatro siglas elegeram 18 deputados federais: seis do PDT, cinco do Avante, cinco do PRD e dois do Solidariedade. Caso a federação com o PSB seja confirmada, a bancada na Câmara passará a contar com 33 parlamentares.

Conflito em Pernambuco

A senadora eleita Marília Arraes (PDT) se movimenta nos bastidores da política pernambucana para evitar a confirmação da federação. Na quarta-feira, ela se reuniu com a governadora reeleita Raquel Lyra (PSD) — sua rival política — em um encontro interpretado como uma sinalização de que Marília está disposta a deixar a legenda caso a aliança com o partido presidido por Campos seja selada.

Parte do principal clã político de Pernambuco, o filho do ex-governador Eduardo Campos e a neta de Miguel Arraes haviam rompido na eleição à prefeitura da capital em 2020, quando disputaram entre si. Seis anos depois, os primos integram a mesma chapa, em um movimento de reaproximação política, mas não pessoal.

Segundo aliados de Marília, a senadora eleita é contra a medida porque o PSB passaria a ter comando da federação e ela, por consequência, ficaria subordinada a Campos. A avaliação é a de que, neste cenário, ela não conseguiria fazer as movimentações que deseja para fazer seu grupo político crescer.

A reunião de Marília com Lyra ocorreu em momento no qual a governadora tem buscado uma aproximação com os aliados de Lula e realizou uma série de exonerações de servidores ligados ao PL.

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