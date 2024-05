A- A+

política Direção nacional do PT pretere Zeca Dirceu e decide apoiar ex-prefeito do PSB em Curitiba Partido chancelou aliança com o deputado federal Luciano Ducci, o que desagrada militância

A Executiva Nacional do PT aprovou na manhã desta segunda-feira que o partido não tenha candidatura própria em Curitiba, capital do Paraná, e apoie o ex-prefeito e deputado federal do PSB, Luciano Ducci. Além de desagradar parte da militância, a decisão atrapalha os planos do líder do partido na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, que se apresenta até então enquanto pré-candidato.

A homologação da nacional passou com um placar apertado, visto que era necessário dois terços dos votos. No total, quinze dirigentes foram favoráveis e sete contrários. Neste contexto, Zeca Dirceu já afirma que irá recorrer:

— Sigo pré-candidato e com orgulho serei o candidato de Lula. Vou recorrer ao Diretório Nacional, a única instância partidária que pode dar palavra final nestas situações — afirma.

Prefeito de Curitiba entre 2010 e 2013, Luciano Ducci enfrenta resistência entre alas petistas por posicionamentos passados. Em 2016, ele votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. No ano seguinte, não compareceu a sessão em que os deputados votaram um pedido de investigação contra Michel Temer (MDB).

Além de Zeca Dirceu, a deputada Carol Dartora também se apresentou para encabeçar uma chapa própria do partido. Neste domingo, ela divulgou uma carta pública em que declarou os motivos de ter se colocado à disposição.

Segundo Dartora, há uma urgência por uma gestão mais representativa na capital paranaense. Em entrevista ao Globo, no mês passado, a deputada afirmou que tal objetivo não será alcançado com o apoiamento a Ducci:

— Ele (Ducci) já foi prefeito de Curitiba e fez um mandato ruim para os eleitores do PT. Precisamos ter uma candidatura representativa para fazer frente à extrema-direita e não podemos fazer isso com alguém que já esteve ao lado deles — disse.

Veja também

política "Nossa atuação incomodava vida das milícias", diz Tarcísio Motta após afirmação de Lessa